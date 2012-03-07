Работа на медицинском форуме

Здравствуйте, друзья. Ищу медицинских работников (необязательно именно врачей) для платного участия на форуме о заболеваниях позвоночника.

Нужно общаться по теме болей в спине, голове и так далее. Ничего сверхнаучного знать не нужно.

Жду предложений. Пару строк о своей деятельности пожалуйста.

Спасибо.