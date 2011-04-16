viktorados

Виктор viktorados

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение интернет-магазина мебели

    Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Движок ExpressionEngine (простой функционал, похожий по логике на блог). Точнее, интернет-магазин в режиме каталога товаров. Товар - мебель (спальни, офисная, гостинная и тд). Есть список прямых ссылок на коллекции, нужно: - создать в ...

    PhotoshopНаполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение статьями интернет-магазина мебели

    Ищу рирайтера для наполнение статьями интернет-магазина мебели (рирайт). Тематика: мебель. Предоставляються исходники для рирайта в ТЗ. В каждой статье идет включение ключевиков (главный ключеик 5-7раз, дополнительный 2-3раза). Интересует качество и читабельность рирайта. Уникальность рирайта. Также нужен рирайт для описаний ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ВКонтакте+Facebook: оформление и раскрутка группы

    1. Дизайн и оформление страниц в вКонтакте (рус) и Facebook (рус+англ) 2. Расскрутка страниц Детали в ТЗ: http://mebelito.com.ua/vkontakteTZ.docx Просьба указать стоимость и сроки отдельно за дизайн+оформление и за раскрутку.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новый дизайн рабочего сайта, главная + внутренняя

    Есть рабочий сайт компании посуточной аренды недвижимости. Нужен новый дизайн для главной странички и странички с описанием квартиры. Весь текст и блоки страниц сохраняются! Цвета: Основные (с оттенками): коричневый, белый, черный/темно-серый, желтый, оранжевый, красный Дополнительные (с оттенками): зеленый, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать интернет магазин

    Запускаю новый интернет магазин по мебели, и очень понравился по функционалу "meblios (точка) com.ua". Хочу что-то похожее. Параметры: + каталог товаров (категории, фильтры/сортировка) + страничка товара (картинка, инфо по цене и параметрам, разширеное описание) + корзина + СЕО метатеги, тайтлы, ... + интеграция ...

    WordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Замена drupal на wordpress на сайте

    Есть небольшой сайт на drupal-е. 7 страниц + 16 статей 1 форма для обратной связи Надо скопировать дизайн со старого сайта и вместе с текстом и формой перенести на wordpress. Можно сделать на локальном хостинге и потом архивом вместе ...

    WordPressDrupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод описаний квартир на английский

    Нужен перевод текста на английский. Тематика: недвижимость. Тип текста: 30 описаний квартир (46тыс символов без пробелов) Текст будут читать иностранные посетители сайта (клиенты) поэтому интересует читабельность и хорошее качество перевода. Есть два пакета: 10 и 20 описаний квартир. Прошу указать ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Качественный рерайт текста (недвижимость)

    Нужен качественный рерайт текста. Тематика: недвижимость. Тип текста: 30 описаний квартир. Для каждой надо сделать описание в 1-1,5тыс символов пользуясь рерайтом+копирайтом (детали, текст и фото прилагаються). Текст будут читать клиенты поэтому интересует читабельность рерайта. Сроки поджимают. Прошу указать цену за тыс. ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод описаний квартир на английский

    Нужен перевод текста на английский. Тематика: недвижимость. Тип текста: 2х40 описаний квартир (по 2-3 абзаца на квартиру) Текст будут читать иностранные посетители сайта (клиенты) поэтому интересует читабельность и качество перевода. Есть два пакета по &gt;30тыс символов. Прошу указать цену за ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Качественный рерайт текста

    Нужен качественный рерайт текста. Тематика: недвижимость. Тип текста: 2х40 описаний квартир (по 2-3 абзаца на квартиру) Текст будут читать клиенты поэтому интересует читабельность рерайта. Есть два пакета по &gt;30тыс символов. Сроки поджимают. Прошу указать цену за тыс. символов и сроки выполнения. Спасибо.

    Рерайт текста
    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка двух страниц (ПСД в html)

    Есть два ПСД файла: с основной страничкой и с внутренней. Шапка и подвал повторяються. Есть готовое слайдшоу с javascript и css файлами в отдельном html файле. Немножко поджимает время по етому проекту, поетому я обратился за помошью сюда. Ссылки ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Стильный дизайн сайта

    Надо доделать дизайн для первой страницы сайта посуточной аренды и страницы с описанием квартиры. Уже есть начатая работа по некоторым частям страницы (сам делал) + примеры дизайна и структуры похожих сайтов, но так как поджимают строки и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка скрипта емейл разссылки phplist

    $10

    Есть бесплатный скрипт емейл рассылки: http://www.phplist.com/ К нему есть русский перевод. Но проблема в том что с их переводом, емейли доходят в другою кодировке (в utf-8) на mail.ru и надо нажимать на кнопку смены кодировок вручную. Задание: ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Стильный дизайн визитки

    $25

    Нужен стильный дизайн визитки (макет 2х сторонней визитки: первая сторона с данными, другая со слоганом). Компания занимается сдачей элитных квартир посуточно. Визитка должна виглядеть статусно и фокусировать внимание на товаре. Детальное ТЗ пришлю при заказе.

    Дизайн визитки
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется онлайн-аукцион по скандинавской системе

    $450

    Онлайн-аукцион по скандинавской системе. (Для наглядной информации смотреть http:// kopeikoff.com/, http://www. gagen.ru) с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/ Возможны два варианта: 1) У нас есть готовый скрипт - Swoopo Clone, написанный на Cake PHP, который нужно отладить, настроить и перевести ...

    PHPДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
maryanee
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Перевод описаний квартир на английский
Спасибо за работу
Заказ выполнен качественно
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
30 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Наполнение интернет-магазина мебели
Отличный заказчик. Рекомендую. С уважением, Сергей Казак.
Ответственный, приятный в общении и профессиональный в своей области фрилансер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Kailyn
Инна 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Наполнение статьями интернет-магазина мебели
Спасибо за возможность поработать над текстами и получить хорошую оплату.
Очень доволен качеством рирайта и професиональным подходом. Задания готовы с соблюдением сроков. Спасибо!
Ответный отзыв
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Новый дизайн рабочего сайта, главная + внутренняя
Виктор - отличный заказчик:) Очень рад работе с ним. Все отлично, оплата вовремя. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Матвей.
Професионально, качественно. Все пожелания заказчика были учтены. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
bxn5
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Замена drupal на wordpress на сайте
Хороший заказчик, моментально предоставлял все что было необходимо. Так же моментально оплатил работу.
Очень рекомендую сотрудничество с Романом. Професионально и вовремя выполнен заказ. Очень доволен.
Ответный отзыв