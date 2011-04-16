viktorados

Есть бесплатный скрипт емейл рассылки: http://www.phplist.com/ К нему есть русский перевод. Но проблема в том что с их переводом, емейли доходят в другою кодировке (в utf-8) на mail.ru и надо нажимать на кнопку смены кодировок вручную. Задание: ...