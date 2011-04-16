viktorados

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Движок ExpressionEngine (простой функционал, похожий по логике на блог). Точнее, интернет-магазин в режиме каталога товаров. Товар - мебель (спальни, офисная, гостинная и тд). Есть список прямых ссылок на коллекции, нужно: - создать в ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ищу рирайтера для наполнение статьями интернет-магазина мебели (рирайт). Тематика: мебель. Предоставляються исходники для рирайта в ТЗ. В каждой статье идет включение ключевиков (главный ключеик 5-7раз, дополнительный 2-3раза). Интересует качество и читабельность рирайта. Уникальность рирайта. Также нужен рирайт для описаний ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Дизайн и оформление страниц в вКонтакте (рус) и Facebook (рус+англ) 2. Расскрутка страниц Детали в ТЗ: http://mebelito.com.ua/vkontakteTZ.docx Просьба указать стоимость и сроки отдельно за дизайн+оформление и за раскрутку.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть рабочий сайт компании посуточной аренды недвижимости. Нужен новый дизайн для главной странички и странички с описанием квартиры. Весь текст и блоки страниц сохраняются! Цвета: Основные (с оттенками): коричневый, белый, черный/темно-серый, желтый, оранжевый, красный Дополнительные (с оттенками): зеленый, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Запускаю новый интернет магазин по мебели, и очень понравился по функционалу "meblios (точка) com.ua". Хочу что-то похожее. Параметры: + каталог товаров (категории, фильтры/сортировка) + страничка товара (картинка, инфо по цене и параметрам, разширеное описание) + корзина + СЕО метатеги, тайтлы, ... + интеграция ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть небольшой сайт на drupal-е. 7 страниц + 16 статей 1 форма для обратной связи Надо скопировать дизайн со старого сайта и вместе с текстом и формой перенести на wordpress. Можно сделать на локальном хостинге и потом архивом вместе ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужен перевод текста на английский. Тематика: недвижимость. Тип текста: 30 описаний квартир (46тыс символов без пробелов) Текст будут читать иностранные посетители сайта (клиенты) поэтому интересует читабельность и хорошее качество перевода. Есть два пакета: 10 и 20 описаний квартир. Прошу указать ...Переводы12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен качественный рерайт текста. Тематика: недвижимость. Тип текста: 30 описаний квартир. Для каждой надо сделать описание в 1-1,5тыс символов пользуясь рерайтом+копирайтом (детали, текст и фото прилагаються). Текст будут читать клиенты поэтому интересует читабельность рерайта. Сроки поджимают. Прошу указать цену за тыс. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужен перевод текста на английский. Тематика: недвижимость. Тип текста: 2х40 описаний квартир (по 2-3 абзаца на квартиру) Текст будут читать иностранные посетители сайта (клиенты) поэтому интересует читабельность и качество перевода. Есть два пакета по >30тыс символов. Прошу указать цену за ...Переводы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен качественный рерайт текста. Тематика: недвижимость. Тип текста: 2х40 описаний квартир (по 2-3 абзаца на квартиру) Текст будут читать клиенты поэтому интересует читабельность рерайта. Есть два пакета по >30тыс символов. Сроки поджимают. Прошу указать цену за тыс. символов и сроки выполнения. Спасибо.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть два ПСД файла: с основной страничкой и с внутренней. Шапка и подвал повторяються. Есть готовое слайдшоу с javascript и css файлами в отдельном html файле. Немножко поджимает время по етому проекту, поетому я обратился за помошью сюда. Ссылки ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо доделать дизайн для первой страницы сайта посуточной аренды и страницы с описанием квартиры. Уже есть начатая работа по некоторым частям страницы (сам делал) + примеры дизайна и структуры похожих сайтов, но так как поджимают строки и ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Есть бесплатный скрипт емейл рассылки: http://www.phplist.com/ К нему есть русский перевод. Но проблема в том что с их переводом, емейли доходят в другою кодировке (в utf-8) на mail.ru и надо нажимать на кнопку смены кодировок вручную. Задание: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $25
Нужен стильный дизайн визитки (макет 2х сторонней визитки: первая сторона с данными, другая со слоганом). Компания занимается сдачей элитных квартир посуточно. Визитка должна виглядеть статусно и фокусировать внимание на товаре. Детальное ТЗ пришлю при заказе.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $450
Онлайн-аукцион по скандинавской системе. (Для наглядной информации смотреть http:// kopeikoff.com/, http://www. gagen.ru) с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/ Возможны два варианта: 1) У нас есть готовый скрипт - Swoopo Clone, написанный на Cake PHP, который нужно отладить, настроить и перевести ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад