Перевод текста

Здравствуйте, друзья. Ищу медицинских работников (необязательно именно врачей) для платного участия на форуме о заболеваниях позвоночника. Нужно общаться по теме болей в спине, голове и так далее. Ничего сверхнаучного знать не нужно. Жду предложений. Пару строк о ...