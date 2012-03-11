Написать 12 статей: Истор. места Петербурга

КопирайтингЗавершен12 заявок188 просмотров
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Написать 12 статей по историческим местам Санкт-Петербурга, каждая статья по 600 - 700 знаков с пробелами. Связь со мной по скайпу. Мой скайп brndcrte. Интересует цена сроки, знание темы.

12 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$22
1 день
C Сергеем приятно работать, все выполнил в срок и качественно, рекомендую!
Хороший заказчик, поработали супер гуд, с оплатой проблем не было!
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