Приватный проект для Дениса Левина

Нужно сделать полный рерайт сайта http://freecopi.ru цен за работу стоит условная, в заявках пишите вашу цену и примерные сроки выполнения. Перед подачей заявки советую ознакомиться с тематикой сайта.
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Требуются тексты для нескольких сайтов. Часть текстов - с заточкой под SEO, часть - просто для людей.
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