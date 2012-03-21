Seo рерайтинг

Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов ...