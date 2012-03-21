Seo рерайтинг

Статья длиной в 6100 сбп. Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO. Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов ...
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- SEO-рерайтингРерайтинг24 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется написание 11 текстов (описания услуг) для сайта по Геологическим работам (геология, геодезия, экология). Суть задачи: Сейчас готовы и выложены тексты для основного домена (geo50rus.ru). У домена есть 30 ПОДдоменов под разные города: https://yadi.sk/i/6-F8ViQj3M5qza Необходимо все эти 30 поддоменов ...SEO-рерайтингРерайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен сео рерайтер Рерайтить описание автомобильных моделей с добавлением ключевых слов. Пример текста: Dodge Journey — полноприводный минивэн с солидной внешностью внедорожника. Главное отличие модели — ее ориентированность на длительные поездки. Второй и (устанавливаемый по спецзаказу) третий ряд ...SEO-рерайтингРерайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
здравствуйте! надо переписать тексты на сайте. http://coral-tours-eilat.co.il. Текст должен быть грамотным, хорошо читаемым. Уникальностьне менее 90%, тошнота 3%. Называйте цену за 1000 знаков без пробелов.Тексты для сайтаSEO-рерайтингКопирайтинг24 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Хороший специалист по seo-рерайтингу сделает текст информативным, интересным и грамотным, а не бездумно наполнит его поисковыми фразами и ключевыми словами. Тематика рерайта: социальные сети. Требования: • Плотность так называемых «ключевиков» должна составить 5–8% (не больше!!!) от объема seo ...SEO-рерайтингКопирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Написание обзоров на тему фото/видео. Есть готовый сайт с около 100 единицами техники, в каждом товаре уже есть описание скопированное с других сайтов. Задача сделать о каждом конкретном товаре уникальный обзор с добавлением небольшого количества ключевых ...SEO-рерайтингКопирайтинг17 заявокЗакрыт10 лет назад
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Работа больше для админа, все сео по моим инструкциям. Ищу специалиста для продвижения 4-х сайтов (2 технические, 2 фото и праздники). Ищу профессионального и ответственного человека (приятного в общении). Планирую видеть каждый день отчеты о ...SEO-рерайтингУправление проектами8 заявокЗакрыт10 лет назад
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Нужно усилить контентом сайт http://отделкалюкс66.рф/ Предлагайте свои цены за 1 к текста при наличии исходников.SEO-рерайтингЗавершен11 лет назад
Для продвижения сайта требуется ответственный копирайтер. Учитывая тематику, желательно, парень. Тематика: копирайтинг/рератинг текстов про нержавеющую сталь, изделия из нержавейки, металлообработку и т.д. Основные требования: 1. Грамотность изложения материала. 2. Качество. Отсутствие спама, структурированный текст. Нужно тексты для людей, а ...SEO-рерайтингЗавершен11 лет назад
Нужно переписать/переделать/создать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2500–5000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз (ключевых слов). Главный принцип - тексты для людей, но по сео правилам. Обсуждение ...SEO-рерайтингЗавершен11 лет назад
Требуется сделать рерайт следующего текста http://ddruk.com.ua/Zapravka http://ddruk.com.ua/zapravka-i-vosstanovlenie-TN-2075.html рерайт описания http://ddruk.com.ua/zapravka-kartridgey-Brother.html верхнее описание http://ddruk.com.ua/news/64-O-vosstanovlenii-kartridzhey.html http://ddruk.com.ua/publication/66-o-zapravke-kartridgey.html подчеркнуть плюсы и минимизировать минусы заправки картриджей на месте Тематика та же основной уклон сделать на возможность заправки картриджей на месте при необходимости и предварительной ...HTMLSEO-рерайтингКопирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
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Нужно за сегодня подготовить несколько развернутых статей для сайта строительной компании. Бюджет - 30 рублей за 1к текста. нужно очень быстро. кто сможет?Статьи для сайтаSEO-рерайтингПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Тексты ~77 статей по 2-5 тысячи знаков, яндексу они не понравились, нужно переписать (или просто убрать лишнее\изменить). Ответ Яндекса о причине отсутсвия статей в поисковой выдаче: "После анализа и классификации страниц Вашего сайта наши алгоритмы приняли решение ...SEO-рерайтингЗавершен11 лет назад
Нужно переписать/переделать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2000–3000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз(ключевых слов).Обсуждение в личке. Просьба указывать цены в долларах за 1000 знаковSEO-рерайтингЗавершен11 лет назад
Необходимо переписать контент этого сайта с последующим прохождением проверки на уникальность. http://goo.gl/FNdTB Текст должен быть продающим, легким и интересным. Обязательно указывайте срок , цену и примеры ваших продающих seo-текстов любых товаров народного потребления.SEO-рерайтингКопирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день! На удаленную постоянную работу требуется SEO специалист для продвижения Украинского интернет-магазина(аптеки) Обязанности: Аудит сайта, рекомендации, исправления под ПС Г и Я предпочтение отдается больше Гуглу Продвижение сайта интернет-магазин(аптека) по ключевым словам, конкурентным тематикам в поисковых системах. Оптимизация сайтов. ...SEO-рерайтингАудит сайтаПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
В IT-компанию, занимающуюся разработкой продвижением сайтов требуется профессиональный работник (работа удалённо). Обязанности: - Грамотный письменный русский язык. - SEO рерайтинг и копирайтинг текстов, реагирование на изменения в выдаче. - разработка, реализация и контроль SEO-компаний; - ...WordPressСайт на WordPressHTMLJoomlaSEO-рерайтингПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужны сотрудники для удаленной работы: рерайт, seo рерайт, копирайтинг, ведение блогов (при необходимости), участие в развитии проекта. Требования: - высокий уровень лексики, грамотные; - уравновешенные психически; - желательно наличие опыта работы с текстами; - порядочность. Возможные темы: фотография, компьютеры, интернет, искусство, ...SEO-копирайтингSEO-рерайтингЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно отрерайтить тексты, строительная тематика. Исходники предоставлю, акцент на качество.SEO-рерайтингЗакрыт12 лет назад
- $100
Качественный SEO (!) рерайтинг на тематику, посвященной здоровому образу жизни. Вопрос необходимо решить достаточно оперативно! Примерный объем 30 000 слов. Какие-либо задержки не приемлемы. Язык — русский. Тематика — здоровый образ жизни. В заявке прошу уточнить ваш ...SEO-рерайтингКопирайтинг2 исполнителяЗакрыт12 лет назад