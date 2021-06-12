1 статья seo-рерайтинга

Статья длиной в 6100 сбп.

Нужно сделать их рерайт. но с учетом пожеланий по употреблению каких-то слов, которые мне важны с точки зрения SEO.

Это именно пожелания, т.е. все-таки главное сохранить качество текста с точки зрения смыслов (воды лить для этого не надо).

Т.е. я, например, дам список слов. которые, было бы хорошо, чтобы по разу были употреблены в любой словоформе. Но если вы считаете, что лаконично что-то туда не вписать, то не надо.

Прошу объявить свою цену на такую задачу в заявке.

Если устроит как вы написали эту статью, дам вам следующие похоже задачи.