Рерайт 30 объявлений

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен1 заявка267 просмотров

Нужен человечный рерайт 30 объявлений. В объявлениях в среднем 90-100 слов.

Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне.

4 года назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

ksa_volakova_
Александра 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$11
3 дня
Escrow
Александра, спасибо, за работу. Рекомендую.
Спасибо за работу! Задание понятное, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ksa_volakova_
Александра 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
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