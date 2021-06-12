Писать тексты для инфосайтов

Приглашаю к сотрудничеству рерайтеров с хорошим уровнем знания русского языка. Нужно писать тексты для информационных сайтов по техзаданию на темы про заработок и Инстаграм.

Подробные ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставлю перед заказом.

Оплата 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, через 5-6 хорошо выполненных заказов оплату повышу.

Заинтересована в долгосрочном сотрудничестве.

Со своей стороны гарантирую:

• Быструю проверку и оплату без задержек;

• 2-3 заказа в неделю (может и больше, в зависимости от количества знаков)

Требования к текстам:

[table]• Уникальность не менее 85% по text.ru (не более 15% пересечения с одним источником)

• Академическая тошнота по Advego.ru не менее 6 % и не более 8,5%, по слову (семантическое ядро) не более 4%.

• Абзацы не более 500 символов (2-3 предложения).

• Должны присутствовать списки, цитаты, таблицы.

• Заголовки должны быть вписаны в текст без изменений.

• Органичное вписывание обязательных фраз.

Тексты необходимо писать в информационном стиле. Не применять вводные конструкции, например "бесспорно, конечно, тем не менее", эмоциональные высказывания с восклицательными знаками, просторечия и жаргонизмы, уменьшительно-ласкательные слова, отглагольные существительные (принятие, нагревание).[/table]