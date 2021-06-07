Составить таблицу гороскопов

Задача: есть сайт, необходимо брать с него гороскопы на каждый день и вставлять их в таблицу по датам и знакам Зодиака. Таблицу необходимо сделать для трех-четырех месяцев. Единственная сложность в том, что гороскопы на иностранном языке.