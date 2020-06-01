Легкий рерайт английского текста 85к СБП

Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт английского текста. В целом около 85к СБП. Никаких проверок на автоматических сервисах проводиться не будет. Текст будет начитан диктором. Соответственно рерайт не глубокий - важно сохранить смысл, но просто переработать, чтобы на слух не звучало одинаково. Текст ориентирован на носителей английского, поэтому грамотность языка должна быть максимальной. Весь текст разделен на 13 файлов, прилагаю один из них для ознакомления. Пожалуйста, озвучьте Ваши сроки и стоимость в заявках. Спасибо.