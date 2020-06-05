15 текстов по детским товарам, продающие, для магазина

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт9 заявок742 просмотра

Нужен рерайтер, который отлично разбирается в теме детских товаров, легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, своими словами найти в инете исходники, переписать, чтобы получились тексты для категорий интернет-магазина:

Около 30000 збп плюс минус.

Ключи не нужны, главное интересные увлекательные тексты.

Ориентировочный бюджет 30 WMZ, рассмотрю все варианты.

Структура текстов:

1. Описание преимуществ покупки товаров из рубрики у нас (возьмите тезисы с

сайта и передайте своими словами) - буквально одно-два предложения. То

есть например, "Детские коляски выгодно покупать у нас потому что мы первый поставщик в РБ и даем фирменную гарантию на все модели, а также

сориентируем с выбором, ведь мы специализируемся на детских товарах и

знаем о колясках всё".

То есть нужно погрузиться в магазин, полистать сайт, понять наши преимущества, и затем грамотно применить их к

конкретному виду товаров.

2. Описание преимуществ товаров этих брендов.

Посмотрите какие бренды есть в данной конкретной рубрике

и иногда некоторые другие. По каждому из них для конкретной рубрики

надо написать по паре абзацев, например, почему выгодно покупать детские

кроватки Бельмарко, в чем их плюсы, чем они славятся на рынке, чем

отличаются внутри бренда некоторые модели между собой и т.п.

Это максимально полно.

3. Несколько общих советов.

На что обратить внимание при покупке, как могут обманывать

недобросовестные продавцы, что должно быть в качественной коляске,

кроватке, качалке и т.п.

Тезисно, по 1-2 предложению на совет. Всего 3-6 советов на рубрику. Можно личный опыт.

Общие требования:

Тексты должны быть написаны просто, лаконично и емко, без воды и ошибок, и НЕ ПОДГОНЯТЬСЯ под уникальность различными уловками.

Для меня в тексте главное - читабельность и компетентность. С грубейшими

ошибками (особенно стилистическими!), откровенными смысловыми или

техническими ляпами не приму ни в каком виде. Так что тут важно логично структурировать и грамотно излагать текст. А для этого

нужно хорошо знать описываемую тему, не понаслышке. Если ничего не

"шарите" в теме и надеетесь разобраться по ходу дела, то лучше не стоит

так делать. Оставляйте, пожалуйста, заявки только люди с реальным

знанием предмета, мне нужны осмысленные тексты на выходе, которые

помогут людям потом сделать правильный выбор на сайте.

Это важно:

  • Требуемая уникальность: от 90% по text.ru, не просто переставить слова местами,

    изложить по-новому, от себя, но ничего не перевирая по сути, а если уж

    пишете "отсебятину" - она должна быть компетентной. Главное в этом

    пункте - я не должен найти по готовому тексту его исходник, с которого

    он был переписан.

  • Проверка по главреду (гуглите, если не знаете что это) - от 7 баллов и чистота, и читабельность.
  • В тексте не должно быть длиннных предложений с неясным смыслом, или с

    • одним и тем же смыслом, но в разных абзацах. Если кусок текста можно

    удалить без потери смысла ‒ значит он лишний.

  • Не пишите, пожалуйста, замыленные обороты и восторженные слова, вроде "наилучший",

    • "великолепнейший", "невероятный" и т.п. Вообще восторгов минимум,

    деловой стиль, легкая но солидная подача "от эксперта".

  • Если напишете больше указанного объема, это конечно, хорошо, но за это не доплачиваю, просто плюс вам в карму пойдет ))

Рекомендую в заявке оставлять ссылки на примеры работ, вы оградите себя от отрицательных отзывов, т.к. я пойму ваш стиль и уровень еще до принятия исполнителем. Примеры своих работ можно выслать в сообщении, а лучше, чтобы они были у вас в профиле. Первый текст после выбора исполнителем нужно обязательно согласовать, чтобы остальные делать уже в том же стиле.

Тема несложная, если человек в ней разбирается, может быстро сделать все тексты. Но все равно с пониманием отношусь к обоснованной просьбе исполнителя для продления сроков исполнения заказа.

4 года назад
Business_Forsage
Сергей 
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