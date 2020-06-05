нужен человек с Украины для небольшой работы "запрос -> копипаст".
15 текстов по детским товарам, продающие, для магазина
Нужен рерайтер, который отлично разбирается в теме детских товаров, легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, своими словами найти в инете исходники, переписать, чтобы получились тексты для категорий интернет-магазина:
Около 30000 збп плюс минус.
Ключи не нужны, главное интересные увлекательные тексты.
Ориентировочный бюджет 30 WMZ, рассмотрю все варианты.
Структура текстов:
1. Описание преимуществ покупки товаров из рубрики у нас (возьмите тезисы с
сайта и передайте своими словами) - буквально одно-два предложения. То
есть например, "Детские коляски выгодно покупать у нас потому что мы первый поставщик в РБ и даем фирменную гарантию на все модели, а также
сориентируем с выбором, ведь мы специализируемся на детских товарах и
знаем о колясках всё".
То есть нужно погрузиться в магазин, полистать сайт, понять наши преимущества, и затем грамотно применить их к
конкретному виду товаров.
2. Описание преимуществ товаров этих брендов.
Посмотрите какие бренды есть в данной конкретной рубрике
и иногда некоторые другие. По каждому из них для конкретной рубрики
надо написать по паре абзацев, например, почему выгодно покупать детские
кроватки Бельмарко, в чем их плюсы, чем они славятся на рынке, чем
отличаются внутри бренда некоторые модели между собой и т.п.
Это максимально полно.
3. Несколько общих советов.
На что обратить внимание при покупке, как могут обманывать
недобросовестные продавцы, что должно быть в качественной коляске,
кроватке, качалке и т.п.
Тезисно, по 1-2 предложению на совет. Всего 3-6 советов на рубрику. Можно личный опыт.
Общие требования:
Тексты должны быть написаны просто, лаконично и емко, без воды и ошибок, и НЕ ПОДГОНЯТЬСЯ под уникальность различными уловками.
Для меня в тексте главное - читабельность и компетентность. С грубейшими
ошибками (особенно стилистическими!), откровенными смысловыми или
техническими ляпами не приму ни в каком виде. Так что тут важно логично структурировать и грамотно излагать текст. А для этого
нужно хорошо знать описываемую тему, не понаслышке. Если ничего не
"шарите" в теме и надеетесь разобраться по ходу дела, то лучше не стоит
так делать. Оставляйте, пожалуйста, заявки только люди с реальным
знанием предмета, мне нужны осмысленные тексты на выходе, которые
помогут людям потом сделать правильный выбор на сайте.
Это важно:
- Требуемая уникальность: от 90% по text.ru, не просто переставить слова местами,
изложить по-новому, от себя, но ничего не перевирая по сути, а если уж
пишете "отсебятину" - она должна быть компетентной. Главное в этом
пункте - я не должен найти по готовому тексту его исходник, с которого
он был переписан.
- Проверка по главреду (гуглите, если не знаете что это) - от 7 баллов и чистота, и читабельность.
- В тексте не должно быть длиннных предложений с неясным смыслом, или с
- Не пишите, пожалуйста, замыленные обороты и восторженные слова, вроде "наилучший",
- Если напишете больше указанного объема, это конечно, хорошо, но за это не доплачиваю, просто плюс вам в карму пойдет ))
одним и тем же смыслом, но в разных абзацах. Если кусок текста можно
удалить без потери смысла ‒ значит он лишний.
"великолепнейший", "невероятный" и т.п. Вообще восторгов минимум,
деловой стиль, легкая но солидная подача "от эксперта".
Тема несложная, если человек в ней разбирается, может быстро сделать все тексты. Но все равно с пониманием отношусь к обоснованной просьбе исполнителя для продления сроков исполнения заказа.
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