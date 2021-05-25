Нужен рерайт 20 описаний фильмов по 1500 зн. (работаю и с новичками)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт38 заявок770 просмотров

Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление.

Нужен рерайт 20 описаний фильмов по 1500 знаков (список предоставлю).

Размер оплаты: 15-20 рублей (российских) за 1000 знаков без пробелов.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько грамотность и уровень владения русским языком, а также ответственность и конструктивный подход к сотрудничеству, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.

4 года назад
maslova4mail
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