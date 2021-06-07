Сделать рерайт без ключей простой тематики (СРОЧНО)

Написать 15 рецептов без ключей по 2500 - 3000 смв сразу на сайт (вы будете являться автором своих статей, работы можно использовать в портфолио ссылкой \ анонсом)

Примеры: https://clck.ru/V2CCy https://clck.ru/V2CDp

(!)Подробно объясняю как оформить статью на сайте, если не работали с Wordpress

Общий объем всего заказа 37 500 - 45 000 смв, СРОЧНО! до 3 дней.

Цена за весь заказ : 930 - 1180 руб (зависит от итогового объема)

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