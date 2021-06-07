Сделать рерайт без ключей простой тематики (СРОЧНО)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Завершен2 заявки740 просмотров

Написать 15 рецептов без ключей по 2500 - 3000 смв сразу на сайт (вы будете являться автором своих статей, работы можно использовать в портфолио ссылкой \ анонсом)

Примеры: https://clck.ru/V2CCy https://clck.ru/V2CDp

(!)Подробно объясняю как оформить статью на сайте, если не работали с Wordpress

Общий объем всего заказа 37 500 - 45 000 смв, СРОЧНО! до 3 дней.

Цена за весь заказ : 930 - 1180 руб (зависит от итогового объема)

Жду ваши заявки

WordPress
4 года назад
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$15
3 дня
Благодарю за рецепт, сделано как нужно в срок
Разъяснила все детали по заданию четко и внятно, в диалоге вежлива, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
viktormarkin
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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