Повысить оригинальность курсовой работы

Для развлекательного сайта нужен рерайт поздравлений и пожеланий (дни рождения, профессиональные праздники и т.п.) на русском языке с уникальностью 90% + . Ждем ваши предложения. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 символов.
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Требуется глубокий рерайт аннотации, 1, 2 глав, заключения. Проверка по системе антиплагиат.ВУЗ.
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