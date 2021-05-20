Повысить оригинальность курсовой работы

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Закрыт4 заявки421 просмотр

Требуется глубокий рерайт аннотации, 1, 2 глав, заключения. Проверка по системе антиплагиат.ВУЗ.

4 года назад
the_dm1mn
Юоия 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$36
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
63 отзыва
4 года назад
Мила
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад

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