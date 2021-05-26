Сделать качественный рерайт текста

26 мая 2021 года состоится особое событие - не просто полнолуние, а суперлуние и лунное затмение.

Суперлуние происходит тогда, когда полная луна наиболее сильно сближается с орбитой Земли. Из-за этого луна кажется очень большой и имеет багровый, темно-красный оттенок.

26 мая 2021 года произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше 9 часов! (в апреле она составляла более 11 часов). Момент наступления полнолуния – 26 мая 2021 в 14:14 мск – разминется с прохождением Луной точки перигея – 26 мая 2021 в 04:52 мск – на 9 часов 22 минуту. Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну – самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны!

Кроме этого, 26 мая произойдет и лунное затмение. В России его можно будет увидеть на территории Сибири и на Дальнем Востоке, а вот в центральной части страны придется использовать увеличительные приборы, чтобы хорошо все рассмотреть. Затмение начнется в 12:44 по московскому времени. После этого откроется коридор затмений, который продлится до 10 июня.

Люди еще в древности верили, что лунное затмение или полнолунию напрямую влияют на судьбу человека, поэтому проводили всевозможные обряды и ритуалы. Вера в магическую силу луны жива до сих пор. Так, по мнению некоторых астрологов, сочетание всех этих трех событий может сделать 26 мая самой опасной датой этого месяца. Затмение произойдет в знаке Стрельца, который считается символом мудрости и знаний, поэтому это время лучше всего уделить изучению нового. Кроме этого, период коридора затмений - время судьбоносных перемен, которое может очень сильно повлиять на жизнь человека. Из-за этого важно остановиться и взглянуть за жизнь со стороны, возможно откроется то, чего человек ранее не замечал.

В этот период лучше всего избегать ссор, конфликтов, алкоголя, провести его наиболее позитивно. 26 мая не рекомендуется работать на огороде, сажать рассаду, планировать дальние поездки или отправляться в путешествие, делать косметические процедуры, стричь и окрашивать волосы. Кроме этого, следует отложить важные сделки и не брать новые дела. Астрологи советуют провести день в размышлениях, одиночестве, можно проанализировать свою жизнь, строить планы, думать о позитивном. Это благоприятный день для примирения с людьми и добрых дел. Считается, что это принесет больше удачи. Также некоторые проводят особые ритуалы для привлечения благополучия, любви и денег. При этом важно, чтобы человек был с чистыми помыслами и без негатива, иначе, верят эзотерики, ритуалы могут только навредить.

Например, чтобы привлечь любовь, необходимо купить какую-либо вещь для будущего мужа. Это может быть майка, шорты, носки или что-то другое. В ночь, когда произойдет затмение, вещь необходимо положить под подушку и загадать встречу с мужчиной, можно даже попытаться представить ее. Считается, этот ритуал очень эффективен.

Для того, чтобы привлечь богатство, нужно на подоконник положить кошелек и пожелать увеличение достатка. При этом нужно представить как кошелек наполняется деньгами, как они к нему тянуться. Его нужно оставить под лунным светом на ночь. Если вы хотите освободиться от негатива, то необходимо на листке бумаги записать все ваши проблемы, то, что беспокоит больше всего, обиды, страхи и т.д. После этого нужно перечитать написанное, еще раз обдумать и сжечь лист, развеяв его пепел на улице.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ДЕНЬ ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ:

• Возможно, кто-то или что-то будет провоцировать вас на проявление диссонансных эмоций. Не поддавайтесь этим провокациям.

• Уходите от любых конфликтных ситуаций, не втягивайтесь в ссоры и споры.

• Контролируйте свое поведение, будьте предельно бдительными и осознанными, иначе есть опасность совершить какую-нибудь ошибку, сделать что-то, что повлечет нежелательнее последствия для вас и других людей.

• Не поддавайтесь лени и апатии.

• Не поддавайтесь инстинктам, если они будут толкать вас к чему-то вредному для вас, или к каким-то излишествам. Постарайтесь не сделать ничего такого, о чем будете потом жалеть.

• Настройтесь на сдержанность и самоограничения. Не давайте воли эмоциям и страстям.

• Старайтесь проверять любую информацию, приходящую к вам в этот день. Не поддавайтесь уговорам и внушениям. Есть вероятность обмана.

• Не принимайте важных решений, не совершайте ответственных поступков – ваши шаги сегодня могут быть ошибочными, даже если кажутся верными.

• По возможности ограничьте общение. Лучше провести время в тишине и уединении.

• Полезно заняться практиками медитации и аффирмаций.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ДНЯ.

– любые практики по осознанности;

– практики победы над плотью;

– практики смирения и покаяния;

– практики привлечения второй половинки.

Ритуал на исполнение желаний в полнолуние.

Нужно написать на листке бумаги свои желания. Примечательно то, что писать нужно так, как будто желание уже исполнилось. Например: «Спасибо Луне, что мне подарили норковую шубу». Важно, чтобы желание было искренним.

Затем эту бумагу с записью желания нужно положить на подоконник, написанное оставить вверх. Необходимо придавить записку каким-либо предметом с изображением лошади (игрушка, шахматная фигурка). Лошадь поспособствует скорейшему исполнению вашего желания.

Пусть записка так лежит несколько дней. Принято считать, что все написанное вы получите в течение года.

Ритуал для красоты на полнолуние.

Представительницам прекрасной половины человечества рекомендован несложный ритуал на красоту, который может проводиться в период полной луны. Подойдет как один день до полнолуния, так и один день после, кроме самого дня полной луны.

Для проведения обряда потребуется одна свеча, стакан родниковой воды и чайная ложка сахара. При зажженной свече нужно всыпать щепотку сахара в воду, помешать пальцами и сказать: «Лунная вода как девичья слеза чиста! Пускай буду я молода и красива!» Слова обряда произносятся всего один раз.

После этого нужно оставить воду на окне на сутки, а на следующий день вылить под женское дерево (рябина, береза и так далее).

Ритуал освобождения от ненужного в полнолуние.

Нужно написать на листке бумаги три вещи, от которых вы хотите избавиться. Это могут быть какие-либо вредные привычки, болезни, болезненная зависимость от кого-либо. Затем необходимо бросить эту бумагу в огонь. Есть два варианта выполнения ритуала.

Первый — находясь дома написанное сжечь в пламени свечи. При этом нужно громко проговорить свое желание. А пепел бросить в унитаз.

Второй — можно собраться с друзьями на улице, разжечь костер, написанное бросить в огонь и наблюдать за тем, как ваши проблемы превращаются в пепел.