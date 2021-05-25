Написать 100 статей по теме беременность и материнство

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт26 заявок733 просмотра

Нужно написать 100 интересных статей по теме беременность и материнство. Без ключей или с минимальным количество. Текст нужно писать по плану, без воды.

Гибкие сроки выполнения.

Оплата 30р/1000смв + по 7 р. таблицы. Своевременные выплаты раз в неделю (по пятницам) на WMR, WMP, Яндекс.деньги, карты банков РФ или QIWI.

Тексты пишутся сразу на сайт, вы указываетесь автором статьи, свои работы можно использовать в

портфолио.

Возможен карьерный рост до автора индивидуального проекта с работой по повышенной ставке.

Ждем ваших заявок, наличие телеграмма - обязательно.

4 года назад
Galina805
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