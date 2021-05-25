Рерайт текста на сайте

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Закрыт2 заявки328 просмотров

Здравствуйте. Нужно пройтись по сайту и сделать рерайтинг текста. Писали на коленке. Задача передать смысл, но интересней. Если добавите каких-то идей - только ЗА!!!

http://nazarovmarketing.tilda.ws

4 года назад
alexnz
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
7 часов назад
4 года назад
$6
5 дней
Escrow
Всё хорошо.

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Ольга
 
41 год
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год назад
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4 года назад
MasterSloga
Ольга 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
7 часов назад
4 года назад