Сделать шаблон размножения текста

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Закрыт2 заявки471 просмотр

Нужно создать шаблон размножения для короткой биографии на 500 знаков, желательно под программу SeoGenerator.

Например:

Исходный текст: Милая собака бывает кусачей

Шаблон размножения для него выглядит примерно так: {Милая|Славная|Хорошенькая|Любая|И добрая|Дружелюбная} {собака|собачка|собачонка} {бывает|может быть|может оказаться} {кусачей|злой|злющей|агрессивной}

Оплата на Webmoney.

Срок исполнения и цену прошу указывать в заявке.

4 года назад
mafka_kim
Мария 
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