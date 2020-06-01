нужен человек с Украины для небольшой работы "запрос -> копипаст".
Рерайт дипломной работы, уникальность 80%
Нужен рерайт дипломной работы , уникальность 80-85%
уникальность проверяется по платному антиплагиат.ру, сейчас там меньше 50%
27 страниц
срок выполнения работы за сутки, до 01.06.2020
Заявки фрилансеров
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