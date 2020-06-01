Всех благ! Ищу надежного и грамотного автора для рерайта десятка новостных текстов (источники наши) с выкладкой на сайт (последнему научим). Оплата фиксированная 25 рублей на карту Сбербанка или Приватбанка (по курсу) за тысячу символов без ...
Копирайт + рерайт
Добрый день!
Значит задание,
Нужен копирайт - 6 тыс символов, а именно 2 описания по 3 тыс.
и рерайт этих же текстов 4 описания по 3 тыс символов.
Всего должно выйти 6 описания по 3 тыс символов
Товары для описания
https://charger.nitecore.com/product/nes300
https://charger.nitecore.com/product/nes500
Есть уже переведенные картинки, если вдруг кому не сильно понятен англ язык.
Цену предлагайте, будем обсуждать!
Заявки фрилансеров
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