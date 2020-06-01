Копирайт + рерайт

Добрый день!

Значит задание,

Нужен копирайт - 6 тыс символов, а именно 2 описания по 3 тыс.

и рерайт этих же текстов 4 описания по 3 тыс символов.

Всего должно выйти 6 описания по 3 тыс символов

Товары для описания

https://charger.nitecore.com/product/nes300

https://charger.nitecore.com/product/nes500

Есть уже переведенные картинки, если вдруг кому не сильно понятен англ язык.

Цену предлагайте, будем обсуждать!