Переписать диплом спортивной тематики

Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов всего текста почти со всеми пирогами 8000.