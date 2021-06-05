Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ. Где искать, как смотреть - научим. Также будем давать уникальные инфоповоды для написания. Требуются исполнители для работы в режиме без ...
Рерайт части дипломной работы
Рерайт текста на тему информационной безопасности, 27 страниц. Проверка на Платном Антиплагиате.
До 05.06.21.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт английского текста. В целом около 85к СБП. Никаких проверок на автоматических сервисах проводиться не будет. Текст будет начитан диктором. Соответственно рерайт не глубокий - важно сохранить смысл, но просто переработать, чтобы ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Значит задание, Нужен копирайт - 6 тыс символов, а именно 2 описания по 3 тыс. и рерайт этих же текстов 4 описания по 3 тыс символов. Всего должно ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать рерайт вступлений нескольких статей для последующего размещения на Хабре. Заменить заголовки и картинки для привлечения внимания.Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен рерайт дипломной работы , уникальность 80-85% уникальность проверяется по платному антиплагиат.ру, сейчас там меньше 50% 27 страниц срок выполнения работы за сутки, до 01.06.2020Рерайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Нужен рерайтер, который отлично разбирается в теме детских товаров, легко ориентируется в терминах, может нормально, без воды, без потери смысла, своими словами найти в инете исходники, переписать, чтобы получились тексты для категорий интернет-магазина: ...Рерайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 7 документов вордовских (каждый по 1 странице). Нужно сделать 50 копий каждого документа и в каждой копии нужно менять исходящий номер и дату его (они должны быть разные). Таким образом ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен рерайт дипломной работы , уникальность 80% Примерно 60 страниц срок выполнения работы до 05.06.2020, работа в процессе формирования.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт текста для препродажной страницы онлайн курса. Все подробности скину при выборе исполнителя. Главная задача заменить Всего 3-5 разных текстов, разного объёма.Рерайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад
Шукаємо молодих та енергійних дівчат та хлопців готових заробляти дистанційно. Вимоги: відповідальність та самодисциплінованість, рівень володіння ПК – впевненийкорстувач. Завдання полягє в переписання тексту зошитів, записних книг, блокнотів ітд… Для ...Рерайтингнет заявокЗакрыт4 года назад