Рерайт

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Завершен31 заявка1213 просмотров

Есть 35 объявлений. В объявлениях в среднем 90-100 слов. Есть 2 задачи:

1) Сделать человеческий рерайт, не технический. Оплата 350 грн.

2) Сделать интересные продающие тексты. Оплата 700 грн.

Можно выполнить только одну задачу, можно обе.

Оплата на карту Приват, Монобанк в гривне.

4 года назад
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

olgadies
Ольга 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$11
3 дня
Escrow
Ольга, спасибо. Хорошая работа, я доволен. Рекомендую.
Приятно было сотрудничать, ТЗ поставлено четко, оплата проведена своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Ляна
 
25 лет
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Наталья
 
25 лет
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3 года назад
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Анастасия
 
21 год
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Мария
 
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3 года назад
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Юлия
 
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4 года назад
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Анастасия
 
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Михаил
 
19 лет
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4 года назад
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Игорь
 
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Эми
 
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Ирина
 
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Диана
 
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Тимур
 
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Павел
 
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Анна
 
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Анастасия
 
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Елена
 
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Виктория
 
26 лет
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Лера
 
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Была
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
olgadies
Ольга 
44 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Валентин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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Виктория
 
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Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
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7 часов назад
49 отзывов
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Марина
 
33 года
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2 года назад
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Екатерина
 
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