Natalisia_Manson

Наталья Natalisia_Manson

 
24 годаУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Хорошая скорость печати, грамотность и фантазия.

Есть небольшой опыт работы. Занималась рерайтингом, копирайтингом, заинтересована в транскрибации и озвучке текстов/роликов. Лучше всего даются работы по психологии, описание фильмов, рецензии на книги, написание отзывов и рассказов. Способна быстро находить информацию в интернете. Пишу быстро и грамотно, проверяю каждую работу на уникальность и сео-анализ.

Отзывы заказчиков
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
$3
10 баллов
2 года назад
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