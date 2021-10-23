Хорошая скорость печати, грамотность и фантазия.
Есть небольшой опыт работы. Занималась рерайтингом, копирайтингом, заинтересована в транскрибации и озвучке текстов/роликов. Лучше всего даются работы по психологии, описание фильмов, рецензии на книги, написание отзывов и рассказов. Способна быстро находить информацию в интернете. Пишу быстро и грамотно, проверяю каждую работу на уникальность и сео-анализ.
Портфолио
- Воспитание детей77 просмотров
- Рецензия55 просмотров
- Описание фильмов62 просмотра
- Интересные особенности японской кухни58 просмотров
- Новичок во фрилансе, с хорошей скоростью печати.96 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!