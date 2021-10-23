Хорошая скорость печати, грамотность и фантазия.

Есть небольшой опыт работы. Занималась рерайтингом, копирайтингом, заинтересована в транскрибации и озвучке текстов/роликов. Лучше всего даются работы по психологии, описание фильмов, рецензии на книги, написание отзывов и рассказов. Способна быстро находить информацию в интернете. Пишу быстро и грамотно, проверяю каждую работу на уникальность и сео-анализ.