Рерайт и копирайт для сайта

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Закрыт1 заявка72 просмотра

Добрый день!

Меня звать Сергей,

Нам необходимо сделать рерайт ряда статей и периодически писать новые на сайт.

Новые 2 раза в неделю

Рерайт один раз в 3 месяца.

тематика ветеринария.

Вы можете взяться за нашу работу?

4 года назад
guest_16226269985009
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
909 отзывов
4 года назад

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