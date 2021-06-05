Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов ...
Повышение уникальности текста
Повышение уникальности текста вручную с 43% до 75% по системе антиплагиат.вуз
Есть файл с полным отчетом
В файле 36 страниц. Срок выполнения - до 12 июня
Заявки фрилансеров
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