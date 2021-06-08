Рерайт 5 статей на тематику инструменты, чтобы они показывали уникальность 90-100% Статьи пришлю при личном общении. Общий объем 5000 знаков без пробелов.
Рерайт 3-х статей про гемблинг
Нужно переписать три статьи новостного формата по гемблингу на английском языке. Хотелось бы получить грамотный рерайт, с четкой структурой предложений, без орфографических ошибок и плагиата. Оплата и сроки по договоренности.
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