Рерайт 3-х статей про гемблинг

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт5 заявок370 просмотров

Нужно переписать три статьи новостного формата по гемблингу на английском языке.  Хотелось бы получить грамотный рерайт, с четкой структурой предложений, без орфографических ошибок и плагиата. Оплата и сроки по договоренности.

4 года назад
rezan89
Виктор 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Эми
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юрий
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
1 отзыв
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
3 часа назад
49 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Рерайт статей

    Рерайт 5 статей на тематику инструменты, чтобы они показывали уникальность 90-100% Статьи пришлю при личном общении. Общий объем 5000 знаков без пробелов.

    Рерайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подредактировать большой объем текстов

    Ищу редактора с опытом работы с большими объемами текстов за раз и с опытом рерайтинга для быстрой редактуры большого количества текстов.Нужно будет в течение нескольких дней подредактировать большое количество текстов. В чем состоит работа:- мы дадим ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Составить таблицу гороскопов

    Задача: есть сайт, необходимо брать с него гороскопы на каждый день и вставлять их в таблицу по датам и знакам Зодиака. Таблицу необходимо сделать для трех-четырех месяцев. Единственная сложность в том, что гороскопы на иностранном ...

    Рерайтинг26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Повышение уникальности текста

    Повышение уникальности текста вручную с 43% до 75% по системе антиплагиат.вуз Есть файл с полным отчетом В файле 36 страниц. Срок выполнения - до 12 июня

    Рерайтинг18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переписать диплом спортивной тематики

    Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов ...

    Рерайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт

    Есть 35 объявлений. В объявлениях в среднем 90-100 слов. Есть 2 задачи: 1) Сделать человеческий рерайт, не технический. Оплата 350 грн. 2) Сделать интересные продающие тексты. Оплата 700 грн. ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад