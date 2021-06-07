Задача: есть сайт, необходимо брать с него гороскопы на каждый день и вставлять их в таблицу по датам и знакам Зодиака. Таблицу необходимо сделать для трех-четырех месяцев. Единственная сложность в том, что гороскопы на иностранном ...
Подредактировать большой объем текстов
Ищу редактора с опытом работы с большими объемами текстов за раз и с опытом рерайтинга для быстрой редактуры большого количества текстов.Нужно будет в течение нескольких дней подредактировать большое количество текстов. В чем состоит работа:- мы дадим вам список со ссылками на статьи;- вам нужно их скопировать в гугл документ;- немного совсем переписать их и добавить один небольшой абзац текста о нашей компании.Статьи на русском, но приветствуется, если у вас есть базовый английский (статьи переводим сами на английский через онлайн-переводчик, немного редактируем и отдаем на вычитку английскому нейтиву).В своих заявках, пожалуйста, укажите свой опыт работы, уровень знания английского и за какую сумму готовы выполнить работу (около 100 текстов).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рерайтинг26 заявокЗакрыт4 года назад
Повышение уникальности текста вручную с 43% до 75% по системе антиплагиат.вуз Есть файл с полным отчетом В файле 36 страниц. Срок выполнения - до 12 июняРерайтинг18 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется диплом, с уникальностью там все плохо. 50 страниц, нужно в кратчайшие сроки все переписать до 100% уникальности. Возможно переписать частично. Допустим по 5-10 страниц. Напишите цену за 1 страницу и сроки выполнения. Количество символов ...Рерайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
- $8
Текст для нового сайта https://docs.google.com/document/d/15_KaA1EI_GSwSPF109MUlIp12_0wLlOsy_jUqJncdGk/edit?usp=sharingРерайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 35 объявлений. В объявлениях в среднем 90-100 слов. Есть 2 задачи: 1) Сделать человеческий рерайт, не технический. Оплата 350 грн. 2) Сделать интересные продающие тексты. Оплата 700 грн. ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Рерайт текста на тему информационной безопасности, 27 страниц. Проверка на Платном Антиплагиате. До 05.06.21.Рерайтингнет заявокЗакрыт4 года назад
Ищется исполнитель для написания новостей для регионального СМИ. Где искать, как смотреть - научим. Также будем давать уникальные инфоповоды для написания. Требуются исполнители для работы в режиме без ...Рерайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт английского текста. В целом около 85к СБП. Никаких проверок на автоматических сервисах проводиться не будет. Текст будет начитан диктором. Соответственно рерайт не глубокий - важно сохранить смысл, но просто переработать, чтобы ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Значит задание, Нужен копирайт - 6 тыс символов, а именно 2 описания по 3 тыс. и рерайт этих же текстов 4 описания по 3 тыс символов. Всего должно ...Рерайтинг2 заявкиЗакрыт4 года назад