Подредактировать большой объем текстов

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Закрыт8 заявок551 просмотр

Ищу редактора с опытом работы с большими объемами текстов за раз и с опытом рерайтинга для быстрой редактуры большого количества текстов.Нужно будет в течение нескольких дней подредактировать большое количество текстов. В чем состоит работа:- мы дадим вам список со ссылками на статьи;- вам нужно их скопировать в гугл документ;- немного совсем переписать их и добавить один небольшой абзац текста о нашей компании.Статьи на русском, но приветствуется, если у вас есть базовый английский (статьи переводим сами на английский через онлайн-переводчик, немного редактируем и отдаем на вычитку английскому нейтиву).В своих заявках, пожалуйста, укажите свой опыт работы, уровень знания английского и за какую сумму готовы выполнить работу (около 100 текстов).

4 года назад
diaryofdreams
Мария Рудая 
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