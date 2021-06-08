Нужно переписать три статьи новостного формата по гемблингу на английском языке. Хотелось бы получить грамотный рерайт, с четкой структурой предложений, без орфографических ошибок и плагиата. Оплата и сроки по договоренности.
Рерайт
Нужно провести рерайт 3-5 статей для достижения уникальности 90-100%. Хотела уточнить стоимость:
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3244a1f99ef100a8d90688/zabit-na-slojnosti-pochemu-v-seriinom-proizvodstve-ne-budet-avtomolotka-5c04c483e31d0b03d6bb28ab
https://zen.yandex.ru/media/id/5b3244a1f99ef100a8d90688/gruzopodemnye-mehanizmy-tali-ruchnye-i-elektricheskie-5c026d03b28dd903b0df9543
Заявки фрилансеров
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