Рерайт текстов.

$30
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Закрыт33 заявки903 просмотра

Нужно сделать рерайт 10 текстов по +- 3000 символов.

Есть донор, есть определенный требуемый стиль стилистики рерайта.

Донора и стилистику покажу по запросу.

Сроки - чем быстрее тем лучше.

Сначала делаем один текст, проверяю, делаем корректировки если потребуются.

Оплата может быть за каждый текст или за оговоренный объем.

4 года назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
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8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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