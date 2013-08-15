SEO-рерайтинг статей на медицинскую тему

На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров. оплата 30р за 1000 – копирайт 25р за 1000 – рерайт указывайте как часто в сети и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переписать/переделать/создать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2500–5000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз (ключевых слов). Главный принцип - тексты для людей, но по сео правилам.
Обсуждение в личке. Просьба указывать цены в долларах за 1000 знаков
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