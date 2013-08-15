SEO-рерайтинг статей на медицинскую тему

Нужно переписать/переделать/создать около 100 статей на медицинскую (пластическая хирургия, косметология…) тематику (2500–5000 знаков каждая). Требуется уникальность текстов с включениями определенных слов и фраз (ключевых слов). Главный принцип - тексты для людей, но по сео правилам.

Обсуждение в личке. Просьба указывать цены в долларах за 1000 знаков