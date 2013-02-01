На постоянное сотрудничество требуется ответственный копирайтер, рерайтер , который часто находится в сети. Работы много для хороших копирайтеров. оплата 30р за 1000 – копирайт 25р за 1000 – рерайт указывайте как часто в сети и ...
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Требуется обзорная статья 2500 знаков на тему радио жучок, Уникальность текста 95 процентов, оплата через вебмани, жду ваши предложения
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