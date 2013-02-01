Требуется автор для SEO текстов

Требуется автор для написания SEO текстов, на постоянную основу

Сайты медицинской тематики

Плата за 1к символов без пробелов: 25-30 рублей.

Требования:

- качественный SEO рерайт

- уникальность от 95% и выше

- время на работу: 2 или 3 дня

- ключи: будут указаны в техническом задании

- статьи от 5000 символов и до 12000, без пробелов

- текст должен быть грамотным, хорошо читаться и быть ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

- готовую статью нигде не использовать