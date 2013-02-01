Требуется копирайтер в интернет-магазин

Необходимо придумать или найти в интернете 50 разных игр для ребенка возраст от 1,5-3 лет. Уникальность текста значения не имеет. Главное качественные и легко реализуемые в домашних условиях игры (с минимальным реквизитом).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
На постоянную работу в интернет магазин требуется копирайтер.
Оплата 60 р. за 2000 символов.
Необходимо готовить описание карточек моделей и разделов.
Тематика разная.
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