Требуется копирайтер в интернет-магазин

КопирайтингЗакрыт34 заявки415 просмотров
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Добрый день!

На постоянную работу в интернет магазин требуется копирайтер.

Оплата 60 р. за 2000 символов.

Необходимо готовить описание карточек моделей и разделов.

Тематика разная.

11 лет назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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