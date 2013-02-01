Статья об играх для ребенка

Необходимо отрерайтить текст (без изменения структуры) с добавлением ключей. Ключевых слов немало, в этом и заключается сложность. Нужно максимально сохранить качество и читабельность текста. Сам по себе текст лёгкий. 1,2 у.е. за 1000 символов без пробелов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать или найти в интернете 50 разных игр для ребенка возраст от 1,5-3 лет.
Уникальность текста значения не имеет. Главное качественные и легко реализуемые в домашних условиях игры (с минимальным реквизитом).
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходим рерайтинг без ключей, глубокий. Нужно обязательно сохранить качество (желательно ещё и улучшить, т.к. в тексте есть ошибки) и читабельность текста. Текст лёгкий. Корявый рерайтинг, похожий больше на синонимайз, НЕ ПРОЙДЁТ! 30 р. за 1000 ...Завершен11 лет назад
Суть - организация открывает маркетинговое подразделение. Надо 1-2 человека для работы. Думали брать с биржи, но решили спросить у фрилансеров за сколько Вы готовы с нами сотрудничать. Итак, что надо: 1) Для старта - наполнить сайт текстами 2) Вести сайт ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно порядка 20 небольших текстов строительной тематики. Каждый текст около 0.3-0.5 тыс. знаков.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Открывается новый музыкальный сайт с тысячей террабайт mp3-файлов. Вход на сайт будет осуществляться только при авторизации через одну из соц. сетей и постинге ссылки на сервис у себя в блоге. При входе на сайт посетитель ...Завершен11 лет назад
- $1000
Добрый вечер. Для проекта https://www.weblancer.net/projects/475685.html http://www.weblancer.net/projects/475680.html http://www.weblancer.net/projects/475679.html Требуется написать техническое задание. Программисты просят описать функционал. В идеале от Вас я хотел бы получить описание работы продукта со скриншотами клиентской части и функционалом серверной части. Знание специфики не ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток. Нужно сделать рерайт, примерно 150 000 - 200 000 символов. Важна скорость и качество выполнения работ. В заявке указывайте: Стоимость работы Срок выполнения Нужна высокая уникальность текста 95%-100% (все будет проверятся). Задания скину исполнителю. Тема статей MBA.Завершен11 лет назад
Нужно сделать рерайтинг текста пользовательского соглашения.Завершен11 лет назад
Добрый вечер. Требуется копирайтинг для сайта http://marinara.ru/ и подготовка Яндекс директ. Жду от вас цены и сроки. Сделать нужно до утра.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад