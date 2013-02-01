Копирайтер на постоянную работу

Суть - организация открывает маркетинговое подразделение.

Надо 1-2 человека для работы.

Думали брать с биржи, но решили спросить у фрилансеров за сколько Вы готовы с нами сотрудничать.

Итак, что надо:

1) Для старта - наполнить сайт текстами

2) Вести сайт (писать новости, акции, описание новых услуг и товаров, клиентов и т.д.) то есть поддерживать его.

3) Писать рекламные материалы (в газеты, брошюры, флаера и т.д.)

4) ну и т.д.

Все связано с написанием статтей.

Интересует вопрос:

1) Сколько времени в неделю Вы готовы уделять этой работе.

2) За сколько времени сможете наполнить сайт (Примерный список страниц: Главная, О компании, Направления деятельности ,Прес-центр ,Карьера и вакансии, Партнерам , клиентам, Контакты, Услуги ,Товары,)

3) Есть ли у Вас опыт в написании именно рекламных материалов.

4) Цена вопроса?

5) Пожелания по работе и системе оплаты

Компания занимается оптовой торговлей продукции непродовольственной группы, установкой систем безопасности и т.д.

Язык написания - украинский. Ну, и иногда русский.

Ждем Ваших предложений по сотрудничестве до 3 февраля.