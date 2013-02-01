Копирайтер на постоянную работу

Нужно порядка 20 небольших текстов строительной тематики. Каждый текст около 0.3-0.5 тыс. знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть - организация открывает маркетинговое подразделение.
Надо 1-2 человека для работы.
Думали брать с биржи, но решили спросить у фрилансеров за сколько Вы готовы с нами сотрудничать.
Итак, что надо:
1) Для старта - наполнить сайт текстами
2) Вести сайт (писать новости, акции, описание новых услуг и товаров, клиентов и т.д.) то есть поддерживать его.
3) Писать рекламные материалы (в газеты, брошюры, флаера и т.д.)
4) ну и т.д.
Все связано с написанием статтей.
Интересует вопрос:
1) Сколько времени в неделю Вы готовы уделять этой работе.
2) За сколько времени сможете наполнить сайт (Примерный список страниц: Главная, О компании, Направления деятельности ,Прес-центр ,Карьера и вакансии, Партнерам , клиентам, Контакты, Услуги ,Товары,)
3) Есть ли у Вас опыт в написании именно рекламных материалов.
4) Цена вопроса?
5) Пожелания по работе и системе оплаты
Компания занимается оптовой торговлей продукции непродовольственной группы, установкой систем безопасности и т.д.
Язык написания - украинский. Ну, и иногда русский.
Ждем Ваших предложений по сотрудничестве до 3 февраля.
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