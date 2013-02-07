Рерайт текстов

Нужен журналист на сайт бизнес тематики http://blog.yspeh-vo-vsem.ru/. Требования: - девушка от 19 да 50 лет - умение работать с сайтом на движке Joomla (если практики нет научим) - знание русского языка - умение работать с ключевыми запросами - стаж работы в ...