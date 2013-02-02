Написать 2 статьи

Нужно составить10 различных по стилистике шаблонов описаний для объявлений по продаже б/у автомобилей. Описания должны быть универсальными и применимы к различным автомобильным маркам, комплектациям и состояниям. Полученные описания нужно размножить машинным способом до 100 вариантов на каждый ...