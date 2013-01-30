Составить и размножить описания автомобилей

Нужно составить10 различных по стилистике шаблонов описаний для объявлений по продаже б/у автомобилей.

Описания должны быть универсальными и применимы к различным автомобильным маркам, комплектациям и состояниям.

Полученные описания нужно размножить машинным способом до 100 вариантов на каждый шаблон.

На выходе должно получится уникальное описание длиной 250-300 знаков.

Уникальность 97-100% при длине шингла 3-5 слов

Предложения по цене и срокам указывайте в проекте.