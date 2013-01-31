Составить описание к детским товарам

$10
КопирайтингЗавершен3 заявки118 просмотров
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Необходимо написать текст к пяти товарам (детские самокаты) по фото и характеристикам, каждое описание от 600 до 900 символов без пробелов.

Срок: сегодня до 16 часов по Москве.

Уникальность 90-100 %, не рерайт.

11 лет назад
Vasilyeva888
Анастасия 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
YaDvigayuRa
Ядвига 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Юра, большое спасибо!!! Вы специалист в своем деле. Тексты просто отличные, исполнение работы мгновенное. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Очень приятно работать с Анастасией - четкое ТЗ, быстрые ответы на вопросы, быстрая оплата. Рекомендую!
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