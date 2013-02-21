Тексты, тематика: Создание и раскрутка сайтов

$100
КопирайтингЗавершен29 заявок291 просмотр
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Нобходимо написать 10 текстов с ключевыми словами.

Тематика: "Создание и раскрутка сайтов"

Объем текста: от 2000 символов

Уникальность: 95-100%

11 лет назад
TVampire
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
13 часов назад
11 лет назад
$50
1 день
Хорошие и читабельные тексты, но в технических особенностях материала исполнитель разобраться не смог.
Сотрудничество было приятным. Жаль только, что не удалось выполнить требования в полной мере. Рекомендую Тимофея как хорошего заказчика.
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