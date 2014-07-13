TVampire

Тимофей Бугров TVampire

 
35 летРоссия/Тверь
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн крупного портала

    $500

    Требуется опытный и креативный дизайнер для создания макета крупного международного портала (макет главной страницы). Требования к исполнителю предъявляются высокие, обязательным условием является наличие портфолио. Техническое задание высылается по требованию

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать вдеоролик-инструкцию

    Нужно записать и озвучить видеоролик "Как скачать торрент с сайта site.ru". В ролике нужно показать весь процесс скачивания торрента, начиная от захода на сайт и заканчивая демонстрацией скачанного файла. Ролик должен быть не больше 40 ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тексты-описания для 100 компьютерных игр

    Требуется сделать качественные описания компьютерных игр разных жанров. В списке есть как популярные игры, так и малопопулярные. Также в списке есть игры, которые только анонсированы. Объём каждого описания 1000 символов, уникальность по Адвего от 90% Полный ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтинг для игрового сайта

    Требуется копирайтер для написания уникальных (90% по адвего) текстов-описаний к компьютерным играм. Тематика довольно простая, но требует от исполнителя понимания специфики, т.к. необходимо не только описание сюжета игры, но и указание её особенностей и преимуществ Средний ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Уникальные описания фильмов, сериалов и игр для сайтов

    Требуется написание уникальных текстов для сайтов развлекательных тематик. Объем - 50000 символов. Данная тематика считается легкой, поэтому приемлемая цена - 30-40 рублей за 1000 символов. PS: По результатам работы обсуждается долгосрочное сотрудничество.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание комментариев на сайтах

    $50

    Требуется написать комментарии от 3 до предложений до 1500 символов на страницах торрент-сайта. Тематика: фильмы, игры, сериалы. Комментарии должны быть уникальными, можно рерайтить отзывы с аналогичных сайтов. Постинг комментариев должен осуществляться самостоятельно. Предпочтение отдается исполнителям, предложившим ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработать интернет-магазин на Virtuemart

    Нужно внести правки на сайт интернет-магазина на Joomla + Virtuemart 1. Изменить цветовую схему на уровне CSS 2. Внести правки в каталог товаров 3. Добавить новые способы оплаты (без подключений к платежным системам) 4. Исправить некоторые ошибки Окончательная после утверждения ...

    CSSJoomlaVirtuemartПравки на сайт
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн страниц сайта и обложек для соц. сетей

    $1000

    Необходимо разработать макет главной и внутренних страниц сайта музыкальной тематики. Также нужно нарисовать тематические обложки для страниц в Facebook и Twitter Требования к исполнителю: - опыт в разработке дизайна порталов - знание особенностей HTML5 и CSS3 - наличие портфолио - опыт ...

    HTML
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шаблон для DLE 10

    $400

    Необходимо создание уникального шаблона для DLE 10. Требования к шаблону: - Уникальный дизайн для главной страницы. Тематика - кино. Графика простая, но уровень дизайнера должен быть высоким. - Уникальная верстка. Интеграция со всеми функциями движка DLE. - Допускаю ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание коммерческого сайта на CMS

    $250

    Несколько страниц, фотогалерея. Дизайн уникальный, либо уникализированная копия. CMS - Wordpress или Joomla Бюджет - $250 Подробное ТЗ только после выбора исполнителя. Планируется последующее сотрудничество по аналогичным проектам.

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод диалоговых сообщений сайта (рус. -> англ.)

    Нобходимо перевести и адаптировать все диалоговые сообщения сайта на английский язык. При переводе нужно учесть все особенности составления предложений для англоязычной аудитории (Простыми словами, нужно сделать перевод таким образом, чтобы у носителей языка не было ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Технический аудит сайта (ПС Google.com)

    Необходимо провести технический аудит сайта alllossless.net http://www.liveinternet.ru/stat/alllossless.net/ (9562876) Основная проблема - застой роста посетителей с ПС Нужно составить список ошибок и рекомендации по их устранению. Необходимо учесть возможности CMS (DLE 9.2 utf-8) для устранения ошибок. На сайте ...

    DLE
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
victor_andreev
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Сделать вдеоролик-инструкцию
Спасибо за работу и адекватную обратную связь!
Сделано качественно, учтены все пожелания. Рекомендую
Ответный отзыв
kikatok
Кирилл 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для Токарева Кирилла
Отличный заказчик. Оплата вовремя, задачу четко пояснили.
Грамотный и ответственный исполнитель. Рекомендую
Ответный отзыв
AlexKantegro
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Написание 5 статей для гитарного сайта
Было приятно работать, спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена грамотно, учтены все пожелания.
Ответный отзыв
afdivi
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Доработать интернет-магазин на Virtuemart
Спасибо за работу, было приятно сотрудничать +10!
Грамотный и ответственный специалист. Дмитрий выполнил работу качественно и в срок без каких-либо нареканий
Ответный отзыв
B-des
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Шаблон для DLE 10
Тимофей хороший заказчик, быстро отвечает на вопросы, никаких проблем с оплатой. Буду рад продолжить сотрудничество, рекомендую!
Ответственный и грамотный исполнитель. Никаких претензий. Будем продолжать сотрудничество
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