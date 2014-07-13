Требуется опытный и креативный дизайнер для создания макета крупного международного портала (макет главной страницы). Требования к исполнителю предъявляются высокие, обязательным условием является наличие портфолио. Техническое задание высылается по требованию
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Нужно записать и озвучить видеоролик "Как скачать торрент с сайта site.ru". В ролике нужно показать весь процесс скачивания торрента, начиная от захода на сайт и заканчивая демонстрацией скачанного файла. Ролик должен быть не больше 40 ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется сделать качественные описания компьютерных игр разных жанров. В списке есть как популярные игры, так и малопопулярные. Также в списке есть игры, которые только анонсированы. Объём каждого описания 1000 символов, уникальность по Адвего от 90% Полный ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер для написания уникальных (90% по адвего) текстов-описаний к компьютерным играм. Тематика довольно простая, но требует от исполнителя понимания специфики, т.к. необходимо не только описание сюжета игры, но и указание её особенностей и преимуществ Средний ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Исходный сайт на DLE, готовый шаблон нужен для DLE 11HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написание уникальных текстов для сайтов развлекательных тематик. Объем - 50000 символов. Данная тематика считается легкой, поэтому приемлемая цена - 30-40 рублей за 1000 символов. PS: По результатам работы обсуждается долгосрочное сотрудничество.Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется написать комментарии от 3 до предложений до 1500 символов на страницах торрент-сайта. Тематика: фильмы, игры, сериалы. Комментарии должны быть уникальными, можно рерайтить отзывы с аналогичных сайтов. Постинг комментариев должен осуществляться самостоятельно. Предпочтение отдается исполнителям, предложившим ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Нужно сделать шаблон для DLE 10.2 на основе готового HTML макета с внесением небольших правок. Подробное ТЗ в личкуСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо доработать шаблон для DLE 10: 1. Поиск и устранение ошибок в верстке 2. Проверка валидности 3. Небольшие правки в шаблоне Подробное ТЗ имеетсяHTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно внести правки на сайт интернет-магазина на Joomla + Virtuemart 1. Изменить цветовую схему на уровне CSS 2. Внести правки в каталог товаров 3. Добавить новые способы оплаты (без подключений к платежным системам) 4. Исправить некоторые ошибки Окончательная после утверждения ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создать заставку для видео в таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=RQve4YTG_OY Смонтировать заставку и наложить на видео имеющийся логотип. Окончательная цена после утверждения ТЗВидеомонтаж14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо разработать макет главной и внутренних страниц сайта музыкальной тематики. Также нужно нарисовать тематические обложки для страниц в Facebook и Twitter Требования к исполнителю: - опыт в разработке дизайна порталов - знание особенностей HTML5 и CSS3 - наличие портфолио - опыт ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $400
Необходимо создание уникального шаблона для DLE 10. Требования к шаблону: - Уникальный дизайн для главной страницы. Тематика - кино. Графика простая, но уровень дизайнера должен быть высоким. - Уникальная верстка. Интеграция со всеми функциями движка DLE. - Допускаю ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Несколько страниц, фотогалерея. Дизайн уникальный, либо уникализированная копия. CMS - Wordpress или Joomla Бюджет - $250 Подробное ТЗ только после выбора исполнителя. Планируется последующее сотрудничество по аналогичным проектам.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт11 лет назад
Нобходимо перевести и адаптировать все диалоговые сообщения сайта на английский язык. При переводе нужно учесть все особенности составления предложений для англоязычной аудитории (Простыми словами, нужно сделать перевод таким образом, чтобы у носителей языка не было ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нобходимо написать 10 текстов с ключевыми словами. Тематика: "Создание и раскрутка сайтов" Объем текста: от 2000 символов Уникальность: 95-100%Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн логотипа для IT фирмы, создать макет визитки и водяной знак для документовФирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо провести технический аудит сайта alllossless.net http://www.liveinternet.ru/stat/alllossless.net/ (9562876) Основная проблема - застой роста посетителей с ПС Нужно составить список ошибок и рекомендации по их устранению. Необходимо учесть возможности CMS (DLE 9.2 utf-8) для устранения ошибок. На сайте ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужно разработать дизайн нескольких внутренних страниц сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Написание тематических статей для гитарного сайтаКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад