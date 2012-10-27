Написание 5 статей для гитарного сайта

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Завершен10 заявок199 просмотров

Требуется опытный музыкант для написания 5 статей для сайта гитаристов.

Статьи должны быть ориентированы на читателя среднего уровня

Темы будут выданы при личной переписке

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Написание статей
13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$250
14 дней
Работа выполнена грамотно, учтены все пожелания.
Было приятно работать, спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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