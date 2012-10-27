Написание 5 статей для гитарного сайта

Добрый день, есть конспект (план) статей обзора рынка услуг и комплектующих в сфере теплоснабжения, нужно создать читабельные тексты для посетителей сайта, т.е. задача не количество знаков, а грамотное донесение информации, так же нужно будет подобрать ...