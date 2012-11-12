Написать обзоры по теплоснабжению

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Завершен3 заявки189 просмотров

Добрый день, есть конспект (план) статей обзора рынка услуг и комплектующих в сфере теплоснабжения, нужно создать читабельные тексты для посетителей сайта, т.е. задача не количество знаков, а грамотное донесение информации, так же нужно будет подобрать картинки для иллюстраций. Заказ срочный на сегодня в районе 7 - 10 тыс знаков.

В своей заявке оставляйте пожалуйста скайп, работаю только по скайпу.

Мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Проект выполнен все хорошо.
Отличный понимающий заказчик.

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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