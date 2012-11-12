Написать обзоры по теплоснабжению

Добрый день, есть конспект (план) статей обзора рынка услуг и комплектующих в сфере теплоснабжения, нужно создать читабельные тексты для посетителей сайта, т.е. задача не количество знаков, а грамотное донесение информации, так же нужно будет подобрать картинки для иллюстраций. Заказ срочный на сегодня в районе 7 - 10 тыс знаков.

В своей заявке оставляйте пожалуйста скайп, работаю только по скайпу.

Мой скайп brndcrte