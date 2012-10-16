Рерайт новостей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки126 просмотров

Рерайт новостных текстов объемом до 15 тыс. зн. без пробелов

13 лет назад
Natka
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный рерайтер, всегда грамотно и в срок выполняет работу.
С Натальей приятно работать, сотрудничаем уже не первый раз! Доходчиво объяснила задание и вовремя оплатила работу. Рекомендую как заказчика!

Заявки фрилансеров

Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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