Требуются тексты для сайта

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Завершен26 заявок314 просмотров

Требуется текст для сайта.

1. О компании

2. Отзывы 10-15 шт.

3.Каталог потолков

4. Шумоизоляция

5. Статья о потолках и фитнес . Акция компании.

6. Преимущества натяжных потолков

7.

12 лет назад
jardo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад
$40
4 дня
Рекомендую всем!
Хорошо поработали, проблем нет.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
13 лет назад

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