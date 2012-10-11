Требуется копирайтер (тематика - стройэкспертиза)

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Закрыт3 заявки186 просмотров

Новому порталу требуется копирайтер на постоянной основе, кто будет писать тексты для сайта:

объем работ 50000 символов в месяц по 100 рублей за тыс символов

Нужно выполнить тестовое задание:

тема: Почему необходимо заказать строительную экспертизу здания

длинна до 1000 символов согласно правилам

задание присылайте в вордовском документе в имени файла пишите свой ник

13 лет назад
Lomaks
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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