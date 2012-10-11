Копирайтеры для создания идей инфографики. Туризм

Туристическому порталу необходимы копирайтеры для создания идеи инфографики.

Суть в том что Вы придумываете макет, например "безвизовые страны" делаете в пеинте схематический набросок. Отсылаете его дизайнеру.

Требования к кандидату - опыт работы в туризме. Обязательны знания об отрасли.

Умение рисовать (создавать инфографиу) является плюсом, но не обязательным.