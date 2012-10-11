Копирайтеры для создания идей инфографики. Туризм

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Завершен3 заявки283 просмотра

Туристическому порталу необходимы копирайтеры для создания идеи инфографики.

Суть в том что Вы придумываете макет, например "безвизовые страны" делаете в пеинте схематический набросок. Отсылаете его дизайнеру.

Требования к кандидату - опыт работы в туризме. Обязательны знания об отрасли.

Умение рисовать (создавать инфографиу) является плюсом, но не обязательным.

13 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Felix_ava77
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель.

Заявки фрилансеров

Felix_ava77
Мария 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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