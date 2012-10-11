Необходима статья про бурение артезианских скважин технического характера. Общий объем статьи от 30 000 до 50 000 символов. Что бы проверить вашу компетенцию необходимо выполнить тестовое задание (до 2000 символов): К ...
Копирайтеры для создания идей инфографики. Туризм
Туристическому порталу необходимы копирайтеры для создания идеи инфографики.
Суть в том что Вы придумываете макет, например "безвизовые страны" делаете в пеинте схематический набросок. Отсылаете его дизайнеру.
Требования к кандидату - опыт работы в туризме. Обязательны знания об отрасли.
Умение рисовать (создавать инфографиу) является плюсом, но не обязательным.
Выбранный исполнитель
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