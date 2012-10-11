Наполнение аниме сайта

Требуется грамотный исполнитель нужен для наполнения аниме сайта по тематике как рисовать аниме наполнение уроками.

С Учетом ключевых слов и рисунков, лучше чтобы исполнитель был заядлым анимешником все рисунки должны быть без водных знаков, лучше свои но не обязательно.

Копирайт идеально но можно и рерайт.

Интересуют не задранные цены за 1000.

Сайт в личке.