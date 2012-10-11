Здравствуйте нужен человек которому нужен дополнительный доход . Речь пойдет о тематике МММ пирамиды С главного сайта будут браться новости и перерабатываться для моего форума.по идее это рерайт называется. Хочу услышать цену ...
Наполнение аниме сайта
Требуется грамотный исполнитель нужен для наполнения аниме сайта по тематике как рисовать аниме наполнение уроками.
С Учетом ключевых слов и рисунков, лучше чтобы исполнитель был заядлым анимешником все рисунки должны быть без водных знаков, лучше свои но не обязательно.
Копирайт идеально но можно и рерайт.
Интересуют не задранные цены за 1000.
Сайт в личке.
Заявки фрилансеров
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